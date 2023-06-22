Завершился второй день соцопроса в Рыбновском районе

В четверг, 22 июня, студенты РГУ имени Есенина провели второй день социологического опроса.

За второй день опроса интервьюеры собрали 114 анкет, в которых жители Рыбновского района выражают свое мнение о запрете, действующем в охранной зоне «Есенинская Русь». Опрос прошел в селах Истобники и Летово, деревнях Романцево, Сидоровка и Марково Рыбновского района.

23 июня анкетирование пройдет в деревне Раменки и селах Федякино и Вакино Рыбновского района.

Подробнее о проведении соцопроса мы писали ранее.