«Рыбок спасайте». Грузовик с рыбой перевернулся в Рыбновском районе

Грузовик с живой рыбой перевернулся на трассе М5 в Рыбновском районе. Фото: https://vk.com/voditelrzn62

В четверг, 22 июня, в Рыбновском районе Рязанской области перевернулся грузовик, везший рыбу. Об этом написали очевидцы в сообщество «Подслушано у водителей Рязани».

ДТП произошло вечером на трассе М5, по направлению в Москву, вблизи деревни Срезнево. На фотографии видно, как машина опрокинулась на бок.

Сообщается, что на данный момент перекрыли две полосы.

- Рыбок спасайте, - написал в комментариях рязанец.

Подробности происшествия уточняются.