Рязань
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Рязань
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Рязань
+25°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество22 июня 2023 13:57

В Рязани прошла акция «Я помню», посвященная началу Великой Отечественной войны

Собравшиеся написали свечами «Я помню»
Источник:kp.ru
В Рязани прошла акция «Я помню», посвященная началу Великой Отечественной войны.

В Рязани прошла акция «Я помню», посвященная началу Великой Отечественной войны.

В четверг, 22 июня, в 4 часа утра, на Скорбященском мемориале прошла всероссийская акция «Свеча памяти». Мероприятие власти приурочили к 82-ой годовщине с начала Великой Отечественной войны. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Рязани.

Собравшие почтили минутой молчания память погибших в войне, возложили цветы у Вечного огня и написали свечами фразу «Я помню».

Акция сопровождалась музыкальными произведениями в исполнении Рязанского губернаторского симфонического оркестра.