В Рязани прошла акция «Я помню», посвященная началу Великой Отечественной войны.

В четверг, 22 июня, в 4 часа утра, на Скорбященском мемориале прошла всероссийская акция «Свеча памяти». Мероприятие власти приурочили к 82-ой годовщине с начала Великой Отечественной войны. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Рязани.

Собравшие почтили минутой молчания память погибших в войне, возложили цветы у Вечного огня и написали свечами фразу «Я помню».

Акция сопровождалась музыкальными произведениями в исполнении Рязанского губернаторского симфонического оркестра.