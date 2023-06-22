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НовостиОбщество22 июня 2023 13:42

Два новых реанимобиля пополнили станцию скорой помощи в Рязани

Машины соответствуют классу С
Источник:kp.ru
Рязанской станции скорой помощи передали два реанимобиля.

Рязанской станции скорой помощи передали два реанимобиля.

В среду, 22 июня, на станцию скорой медицинской помощи в Рязани передали два новых реанимационных автомобиля. Об этом написал губернатор Павел Малков в своем телеграм-канале.

По словам главы региона, машины класса С имеют всю необходимую технику, предназначенную для проведения реанимационных мероприятий.

«Это не последнее обновление автопарка, работу будем продолжать», - заверил Малков.

5 июня 2023 года Малков также передал девять новых реанимобилей в «скорую».