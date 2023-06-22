«Они голодные, в истерике ищут, что им съесть». Гусеницы шелкопряда ушли на окукливание на две недели раньше

Гусеницы шелкопряда ушли на окукливание на две недели раньше

Гусеницы непарного шелкопряда, которые повреждают леса региона, ушли на окукливание на две недели раньше срока. Об этом сообщила руководитель Центра защиты леса Рязанской области Галина Кононова 22 июня на заседании общественного совета при региональном минприроды. Об этом сообщил ТГ-канал «Рязинформбюро»

По ее словам, сроки окукливания сдвинулись, потому что гусеницы пытались спасти себе жизнь.

- Препарировали гусениц, и обнаружили, что у них почти отсутствует жировой слой, они голодные, в истерике ищут, что им съесть, - отметила она.

Эксперты отмечают, что для гусениц шелкопряда предпочтительнее дуб, затем они выбирают березу, осину, яблоню, грушу. Так как гусеницам сейчас не хватает корма, они объели черничник и тростники.

По мнению эксперта, сильно переживать не стоит - весь лес не погибнет. Однако она отметила надвигающую более серьезную проблему - очаг соснового коконопряда.

По данным экспертов, очаг распространения непарного шелкопряда в стране составляет 1 млн 171 тысяч га.