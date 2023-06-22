В Солотче открылся мобильный Туристский информационный центр. Фото: группа в ВК "Солотча 24"

В центре Солотчи внимание отдыхающих стал привлекать необычный фургон, в котором разместился Туристский информационный центр.

Приветливые сотрудницы мобильного пункта «Туризм и отдых в Рязанской области» раздают буклеты и рассказывают об отдыхе в Солотче и не только. Туристам подсказывают, что интересного можно посмотреть Солотче, где можно заночевать, как пройти Тропу Паустовского. Здесь же можно получить туристические карты Рязани.