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НовостиОбщество22 июня 2023 11:59

В Солотче открылся мобильный Туристский информационный центр

Туристам рассказывают об отдыхе в Солотче
Источник:kp.ru
В Солотче открылся мобильный Туристский информационный центр. Фото: группа в ВК "Солотча 24"

В Солотче открылся мобильный Туристский информационный центр. Фото: группа в ВК "Солотча 24"

В центре Солотчи внимание отдыхающих стал привлекать необычный фургон, в котором разместился Туристский информационный центр.

Приветливые сотрудницы мобильного пункта «Туризм и отдых в Рязанской области» раздают буклеты и рассказывают об отдыхе в Солотче и не только. Туристам подсказывают, что интересного можно посмотреть Солотче, где можно заночевать, как пройти Тропу Паустовского. Здесь же можно получить туристические карты Рязани.