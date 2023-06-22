23 июня в Рязанской области сохранится чрезвычайная пожарная опасность

В пятницу, 23 июня, в Рязанской области местами сохранится чрезвычайная пожарная опасность пятого класса. Об этом сообщили в региональном Гидрометцентре.

В пятницу и субботу, 23 и 24, в большинстве районов по-прежнему будет наблюдаться высокая пожарная опасность четвертого класса.

В связи с погодными условиями, в региональном управлении МЧС обратились к рязанцам с просьбой воздержаться от посещения лесов. Также рязанцев настоятельно просят при отдыхе у водоемов вблизи лесов не разводить костры, не бросать непотушенные спички и окурки, внимательно следить за детьми и не позволять играть с огнем.

- Уважаемые жители Рязанской области! В условиях засухи и жаркой погоды, трава и лесная подстилка загораются как порох, - предупреждают спасатели.