«Лучше гор может быть только наша Рязань!» Депутат Рязгордумы Ерёмин покорил Эльбрус

Депутат Рязгордумы Сергей Ерёмин покорил самую высокую гору Европы.

Депутат Рязанской городской Думы Сергей Ерёмин взобрался на вершину Эльбруса. О своем восхождении он написал у себя в соцсетях, показав видео, снятое на горе.

Ерёмин поднялся на обе вершины высочайшей горы Европы – Западную (высотой 5642 метра) и Восточную (5621 м). Общее время похода, на подъем и спуск, составило 15 часов 35 минут.

Несмотря на испортившуюся погоду и усталость после первого восхождения, депутат вместе с группой успели попасть и на вторую вершину.

- Лучше гор может быть только... наша Рязань! - делится своими впечатлениями Сергей Ерёмин.