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НовостиОбщество22 июня 2023 11:05

«Лучше гор может быть только наша Рязань!» Депутат Рязгордумы Ерёмин покорил Эльбрус

Смертельно опасное восхождение на Эльбрус совершил депутат Рязгордумы Ерёмин
Источник:kp.ru
Депутат Рязгордумы Сергей Ерёмин покорил самую высокую гору Европы.

Депутат Рязгордумы Сергей Ерёмин покорил самую высокую гору Европы.

Депутат Рязанской городской Думы Сергей Ерёмин взобрался на вершину Эльбруса. О своем восхождении он написал у себя в соцсетях, показав видео, снятое на горе.

Ерёмин поднялся на обе вершины высочайшей горы Европы – Западную (высотой 5642 метра) и Восточную (5621 м). Общее время похода, на подъем и спуск, составило 15 часов 35 минут.

Несмотря на испортившуюся погоду и усталость после первого восхождения, депутат вместе с группой успели попасть и на вторую вершину.

- Лучше гор может быть только... наша Рязань! - делится своими впечатлениями Сергей Ерёмин.