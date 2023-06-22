Горевший открытым пламенем жилой дом тушат огнеборцы в Сапожковском районе

В настоящее время в Сапожковском районе тушат жилой дом. Фото: https://ryazpressa.ru/

В четверг утром, 22 июня, в Сапожковском районе Рязанской области открытым пламенем горит жилой дом. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС России.

Сообщение о пожаре поступило в 11:05. Сообщается, что загорелся деревянный дом в селе Красное. В тушении огня сейчас задействованы восемь человек личного состава и две единицы техники. Пожар локализован около 11:50.

О пострадавших пока ничего не известно. Подробности происшествия выясняются.