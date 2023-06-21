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НовостиОбщество21 июня 2023 17:42

Бюсты Нахимову, Гагарину и Чкалову установят в Рязани. А также Пушкину

Бюсты Нахимову, Гагарину и Чкалову установят в Рязани
Источник:kp.ru
В Рязани предложили установить бюсты Нахимова, Гагарина и Чкалова. Авторы фото: Михаил ПАТЛИС, Евгения ГУСЕВА, Марина ВОЛОСЕВИЧ.

В Рязани предложили установить бюсты Нахимова, Гагарина и Чкалова. Авторы фото: Михаил ПАТЛИС, Евгения ГУСЕВА, Марина ВОЛОСЕВИЧ.

В Рязани хотят установить четыре бюста. Речь идет о Юрии Гагарине в парке им. Гагарина, Павле Нахимове в Крымском сквере у школы №57 (улица Нахимова, 1), Валерии Чкалове у поликлиники №2 (улица Профессора Никулина, 3) и Александре Пушкине в Пушкинском сквере.

С таким предложением вышел к главе Рязани Татьяне Панфиловой краевед Арсен Бабурин.

Председатель Рязанской городской Думы идею поддержала.

«Отдавая дань памяти нашим великим предкам, сохраняя память о них, мы решаем важнейшую задачу сохранения преемственности поколений и формирования гражданственности», - сказала Панфилова.

По информации гордумы, бюсты Гагарина и Нахимова установят в 2023 году, а Чкалову и поэту Александру Пушкину - в 2024 году.