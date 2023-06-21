Прошел первый день масштабного соцопроса в Рыбновском и Рязанском районах

В среду, 21 июня, прошел первый день социологического опроса, который проводит РГУ имени Есенина. Студентам-интервьюерам предстоит выяснить отношение местных жителей к ограничениям на градостроительную и иную хозяйственную деятельность в охранной зоне музея-заповедника «Есенинская Русь».

За один день интервьюеры опросили 366 жителей районов. Анкетирование проводилось в селе Старолетово и поселке завода «Ветзоотехника» Рыбновского района, в селах Заборье и Коростово Рязанского района.

22 июня студенты будут работать в селах Истобники и Летово, деревнях Романцево, Сидоровка и Марково Рыбновского района.

Подробнее о проведении соцопроса мы писали ранее.