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НовостиОбщество21 июня 2023 16:22

Прошел первый день масштабного соцопроса в Рыбновском и Рязанском районах

За один день студенты опросили 366 жителей районов
Источник:kp.ru

В среду, 21 июня, прошел первый день социологического опроса, который проводит РГУ имени Есенина. Студентам-интервьюерам предстоит выяснить отношение местных жителей к ограничениям на градостроительную и иную хозяйственную деятельность в охранной зоне музея-заповедника «Есенинская Русь».

За один день интервьюеры опросили 366 жителей районов. Анкетирование проводилось в селе Старолетово и поселке завода «Ветзоотехника» Рыбновского района, в селах Заборье и Коростово Рязанского района.

22 июня студенты будут работать в селах Истобники и Летово, деревнях Романцево, Сидоровка и Марково Рыбновского района.

Подробнее о проведении соцопроса мы писали ранее.