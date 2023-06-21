Кондуктор троллейбуса №3 в Рязани пыталась высадить женщину с ребенком

Кондуктор рязанского троллейбуса № 3 пыталась высадить женщину с ребенком.

В среду, 21 июня, кондуктор троллейбуса №3 негативно высказывалась в адрес женщины и пыталась высадить ее из транспорта. Об этом сообщается в Телеграм-канале «Рязанская власть».

В публикации говорится, что рязанка с маленькой дочерью на прогулочной коляске вошла в троллейбус на остановке «Радиоуниверситет». Женщина разместилась в той части троллейбуса, где находится указатель «Места для пассажиров с детьми и инвалидов».

Кондуктору это не понравилось. По ее мнению, пассажиры с колясками должны ехать в середине салона, чтобы не мешать окружающим. При этом в сообщении указано, что в троллейбусе было достаточно свободных мест.

По словам рязанки, кондуктор обзывала ее и ребенка, пыталась выгнать из троллейбуса. Из-за скандала девочка расплакалась, и женщине пришлось выйти раньше, чем ей требовалось.

МУП «Управление Рязанского троллейбуса» ситуацию пока не прокомментировало.