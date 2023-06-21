Студенты РХУ украсили здания на Радищева в Рязани произведениями стрит-арта. Фото: страница в ВК Марины Кауркиной.

В среду, 21 июня, на улице Радищева в Рязани завершили роспись зданий студенты Рязанского художественного училища. Об этом сообщила министр культуры региона Марина Кауркина.

Настенные работы посвящены теме «Музыка города». Предварительно студенты и преподаватели разработали эскизы, а горадминистрация выбрала наиболее убедительных варианты. Роспись проводили в три этапа. Сначала наносили линейный рисунок, затем - основные цветовые пятна, и в завершении - деталями.

Проект реализовала группа студентов под руководством Юлии Баскаковой в рамках поручения рязанского губернатора по созданию граффити и муралов в городе.

Отмечается, что проект продолжат в сентябре и новые граффити станут подарком к 105-летию художественного училища.