Рязанцев 22 июня ждут дождь и +25 градусов Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В четверг, 22 июня, в Рязани и области ожидается переменная облачность, ночью преимущественно без осадков, сообщает ГУ МЧС России по Рязанской области со ссылкой на метеорологов.

Днем рязанцев местами ожидает небольшой дождь и северный ветер, порывами до десяти метров в секунду.

Температура воздуха по Рязанской области ночью +5... +10 градусов, днем +20... +25 градусов.

«На территории региона высокая пожарная опасность, местами чрезвычайная пожарная опасность», - напомнили рязанцам в ведомстве.