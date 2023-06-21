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НовостиПроисшествия21 июня 2023 12:12

МВД прокомментировало смерть задержанного в отделении полиции Рязани

В МВД прокомментировали смерть мужчины в отделе полиции в Рязани
Источник:kp.ru
В рязанском отделении полиции умер мужчина. Фото: Я62.

В рязанском отделении полиции умер мужчина. Фото: Я62.

Смерть задержанного в отделении полиции на улице Лермонтова в Рязани прокомментировала региональное УМВД. Выяснилось, что 33-летнего рязанца доставили в отдел за административное правонарушение, связанное с употреблением «наркотических или психотропных веществ без назначения врача». В одном из служебных помещений мужчина и умер.

Полицейские вызвали на место происшествия бригаду скорой помощи, медики которой констатировали смерть.

В настоящее время тело мужчины доставили в морг, проводятся необходимые экспертизы. Но уже известно, что на трупе нет внешних признаков телесных повреждений.