МВД прокомментировало смерть задержанного в отделении полиции Рязани

В рязанском отделении полиции умер мужчина. Фото: Я62.

Смерть задержанного в отделении полиции на улице Лермонтова в Рязани прокомментировала региональное УМВД. Выяснилось, что 33-летнего рязанца доставили в отдел за административное правонарушение, связанное с употреблением «наркотических или психотропных веществ без назначения врача». В одном из служебных помещений мужчина и умер.

Полицейские вызвали на место происшествия бригаду скорой помощи, медики которой констатировали смерть.

В настоящее время тело мужчины доставили в морг, проводятся необходимые экспертизы. Но уже известно, что на трупе нет внешних признаков телесных повреждений.