Рязань
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Рязань
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Рязань
+18°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия21 июня 2023 9:50

Скончался рязанец в отделении полиции на улице Лермонтова

В рязанском отделе полиции погиб 33-летний мужчина
Источник:kp.ru
В рязанском отделении полиции умер мужчина. Фото: Я62.

В рязанском отделении полиции умер мужчина. Фото: Я62.

16 июня в отделении полиции Рязани на улице Лермонтова скончался 33-летний местный житель. Произошло это после допроса, утверждает YA62.

Якобы мужчину задержали оперативники уголовного розыска, а скончался он «после пыток электрошокером».

Тем временем по факту смерти жителя Рязанской области 1990 года рождения СК проводит проверку. Следователям предстоит установить точную причину смерти рязанца, а также все обстоятельства случившегося.

По предварительным данным, смерть не носит криминального характера.