Скончался рязанец в отделении полиции на улице Лермонтова

В рязанском отделении полиции умер мужчина. Фото: Я62.

16 июня в отделении полиции Рязани на улице Лермонтова скончался 33-летний местный житель. Произошло это после допроса, утверждает YA62.

Якобы мужчину задержали оперативники уголовного розыска, а скончался он «после пыток электрошокером».

Тем временем по факту смерти жителя Рязанской области 1990 года рождения СК проводит проверку. Следователям предстоит установить точную причину смерти рязанца, а также все обстоятельства случившегося.

По предварительным данным, смерть не носит криминального характера.