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НовостиОбщество21 июня 2023 8:37

Уже с 22 июня на нескольких улицах Рязани отключат горячую воду

На трех улицах Рязани отключат горячую воду 22 июня
Источник:kp.ru
На трех улицах Рязани отключат горячую воду 22 июня

На трех улицах Рязани отключат горячую воду 22 июня

На нескольких улицах Рязани 22 июня отключат горячую воду. Об этом предупреждает пресс-служба городской администрации со ссылкой на управление энергетики и ЖКХ. По информации властей, причина отключения - плановые профилактические работы на системах и объектах теплоснабжения.

22 июня по 5 июля горячей воды не будет по следующим адресам:

- улица 2-я Красная, дом №26, дом №28;

- Октябрьский городок, дом №44, дом №46, дом №47, дом №48, дом №49;

- улица Старореченская, дом №15 корпус 1.