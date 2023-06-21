Уже с 22 июня на нескольких улицах Рязани отключат горячую воду

На трех улицах Рязани отключат горячую воду 22 июня

На нескольких улицах Рязани 22 июня отключат горячую воду. Об этом предупреждает пресс-служба городской администрации со ссылкой на управление энергетики и ЖКХ. По информации властей, причина отключения - плановые профилактические работы на системах и объектах теплоснабжения.

22 июня по 5 июля горячей воды не будет по следующим адресам:

- улица 2-я Красная, дом №26, дом №28;

- Октябрьский городок, дом №44, дом №46, дом №47, дом №48, дом №49;

- улица Старореченская, дом №15 корпус 1.