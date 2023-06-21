А началось все с пепельницы… Рязанец до смерти забил сожительницу и отправился в колонию на 7 лет

Рязанец до смерти забил сожительницу, получив перед этим удар по голове пепельницей. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ряжске осудили мужчину, забившему до смерти сожительницу, сообщает прокуратура Рязанской области.

Как установили следствие и суд, рано утром 7 октября 2022 года 45-летний житель села Петрово Ряжского района повздорил с женщиной.

Накануне весь день они крепко выпивали, и во время словесного конфликта женщина схватила стеклянную пепельницу и ударила ею мужа по голове. Разозленный мужчина повалил сожительницу на пол и нанес ей руками не менее десяти ударов в голову и туловище, а потом сам вызвал скорую помощь.

В результате побоев женщина скончалась в местной больнице. Причина смерти - закрытая черепно-мозговая травма, осложнившаяся развитием комы и набуханием-отеком головного мозга с ущемлением его ствола.

Мужчина вину признал, раскаялся, явился с повинной и активно помогал следствию. Суд эти моменты учел и назначил наказание в виде лишения свободы сроком на семь лет.

Кроме того, осужденный должен будет выплатить матери погибшей 82 687 рублей в счет компенсации морального вреда и в счет возмещения расходов на похороны и поминальный обед.

Приговор в законную силу не вступил.