Колледжи и техникумы Рязанской области начали принимать документы от абитуриентов, сообщает региональный минобр. В 2023 году для абитуриентов открыли набор в по следующим специализациям:

- «Машиностроение» - в Рязанском колледже электроники;

- «Туризм и сфера услуг» - Рязанский технологический колледж.

Кроме того, готовят будущих специалистов в Касимовском нефтегазовом колледже, Клепиковском технологическом техникуме, Рязанском автотранспортном техникуме, Ряжском колледже, Спасском политехническом техникуме, Сараевском многофункциональном колледже, Касимовском техникуме водного транспорта и Новомичуринском многоотраслевом техникуме.