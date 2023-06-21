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НовостиОбщество21 июня 2023 6:39

Колледжи и техникумы Рязанской области начали принимать документы от абитуриентов

В колледжах и техникумах Рязанской области начали принимать документы на поступление
Источник:kp.ru

Колледжи и техникумы Рязанской области начали принимать документы от абитуриентов, сообщает региональный минобр. В 2023 году для абитуриентов открыли набор в по следующим специализациям:

- «Машиностроение» - в Рязанском колледже электроники;

- «Туризм и сфера услуг» - Рязанский технологический колледж.

Кроме того, готовят будущих специалистов в Касимовском нефтегазовом колледже, Клепиковском технологическом техникуме, Рязанском автотранспортном техникуме, Ряжском колледже, Спасском политехническом техникуме, Сараевском многофункциональном колледже, Касимовском техникуме водного транспорта и Новомичуринском многоотраслевом техникуме.