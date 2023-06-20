Рязанский студент завел сердце умирающей женщине и спас ей жизнь

Студент Рязанского медуниверсита помог спасти женщину

Студент третьего курса Рязанского меда Владимир Тимченко в первый день своей практики помог спасти женщину. Об этом появилось сообщение в официальной группе РязГМУ.

Владимир практикуется по неотложным медицинским манипуляциям в Солотче. По дороге из Областной клинической больницы доставили пациента. К машине «скорой» подбежали люди и попросили о помощи женщине, которая не проявляла признаков жизнь. У нее остановилось сердце.

Специалисты оперативно приступили к сердечно-легочной реанимации, во время которой Владимир массировал сердце. В результате студент работу сердца восстановил, а женщину доставили в ОКБ.