Медико-санитарную часть №62 посетили члены Общественного совета при УФСИН по Рязанской области

Председатель Общественного совета УФСИН России по Рязанской области, Герой Советского Союза Юрий Плугин (в центре) и член Общественного совета, заместитель главного врача рязанского областного онкологического диспансера Михаил Рязанцев.

Председатель Общественного совета УФСИН России по Рязанской области, Герой Советского Союза Юрий Плугин и член Общественного совета, заместитель главного врача рязанского областного онкологического диспансера Михаил Рязанцев оценили диагностические и лечебные возможности медико-санитарной части №62 ФСИН России.

Всего в поликлинике обслуживаются около 7 тысяч рязанцев. Это сотрудники ведомства, преподаватели, профессорско-преподавательский состав и курсанты Академии ФСИН, ветераны уголовно-исполнительной системы, прикрепленное по ОМС население. На сегодняшний день в медико-санитарной части №62 ФСИН России работают 80 медработников, среди которых 6 кандидатов наук, почти 90 процентов имеют высшую квалификационную категорию. Среди узких специалистов прием ведут рентгенолог, функциональные диагносты, эндокринолог, окулист, уролог, гинеколог, стоматолог и т.д.

В дневном стационаре медико-санитарной части №62 ФСИН России завершен капитальный ремонт, на который было выделено 2,5 млн. рублей. Обновленное терапевтическое отделение может принять одновременно до 30 пациентов с заболеваниями сердечно-сосудистой, а также нервной системы.

- По всей стране насчитывается только семь ведомственных лечебных учреждений, в которых функционируют дневные стационары, и ещё четыре оказывают круглосуточную медицинскую помощь. В этом плане наша медико-санитарная часть почти уникальна. Проведенный капитальный ремонт, конечно же, позволит лечить наших пациентов в самых комфортных условиях, - рассказала начальник медико-санитарной части Юлия Бакунина.

- Как человеку, который всю жизнь посвятил работе в здравоохранении, мне тут много чего понравилось, все чисто и аккуратно. Специалисты работают, причём многих из них я знаю как профессионалов. Желательно, чтобы было больше диагностического оборудования, но всё это впереди. Однозначно, есть перспективы роста, – отметил член Общественного совета, заместитель главного врача рязанского областного онкологического диспансера Михаил Рязанцев.