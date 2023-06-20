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НовостиПроисшествия20 июня 2023 16:31

Депутата Рязанской городской Думы Павла Ахунова осудили за мошенничество

Суд определил наказание в виде трех лет лишения свободы условно с испытательным сроком два года
Источник:kp.ru
Советский суд Рязани признал виновным по уголовному процессу депутата Павла Ахунова

Советский суд Рязани признал виновным по уголовному процессу депутата Павла Ахунова

Во вторник, 20 июня, Советский районный суд Рязани признал виновным депутата Рязгордумы Павла Ахунова в мошенничестве и вынес приговор по части 3 статьи 159 УК РФ. О таком решении сообщила пресс-служба суда.

Суд назначил депутату наказание в виде трех лет лишения свободы условно с испытательным сроком два года, за присвоение чужого имущества обманным путем, с использованием своего служебного положения, в крупном размере.

«Приговор в законную силу не вступил, может быть обжалован», - говорится на сайте районного суда.