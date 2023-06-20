459 адресов останутся без горячей воды в Рязани в июле 2023 года

459 адресов останется без горячей воды в Рязани в июле 2023 года. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

МУП «РМПТС» анонсировало график отключения горячей воды в Рязани на июль 2023 года.

Временное прекращение подачи воды связано с проведением плановых профилактических работ при подготовке к отопительному сезону 2023-2024.

В списке 459 адресов, из них 379 жилых домов. В перечне также значатся медучреждения, школы и детские сады, административные здания и спортивные комплексы. Информация с датами и сроками отключения доступна в таблице по ссылке.

- Сроки проведения работ могут быть скорректированы по согласованию с администрацией города, - уточняется в графике МУП «РМПТС».