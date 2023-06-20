Смертельное ДТП с грузовиком произошло в Сапожке

Водитель грузовика погиб на месте. Фото: издательство "Пресса".

Во вторник, 20 июня, в райцентре Сапожок не подалеку от автомобильной заправки произошло смертельное ДТП с участием самосвала DAF. Издательство «Пресса» сообщает, что 63-летний водитель грузовика погиб на месте.

По предварительным данным, мужчина не справился с управлением: многотонный автомобиль съехал в кювет и опрокинулся на бок. Личность погибшего уточняется. Скорее всего, он житель одного из регионов Центральной России.

Обстоятельства трагедии уточняются.