21 июня в Рязани ожидается до +23 градусов

В среду, 21 июня в Рязанской области ожидается до 23 градусов тепла. Прогноз погоды сообщает рязанский Гидрометцентр.

По данным синоптиков, ожидается переменная облачность, днем преимущественно без осадков. Ночью прогнозируют местами небольшой дождь. Ветер ожидается северного направления, со скоростью 5-10 м/с.

Согласно прогнозу, ночью температура воздуха будет от +6 до +11°С, днем синоптики ожидают значительно теплее - от 18 до 23°С.

В Рязанской области сохраняется высокий уровень пожарной опасности, а местами отмечается чрезвычайная пожарная опасность.