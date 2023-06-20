Набрала кредитов... Жительница Рязани стала жертвой телефонных мошенников. Вот как ее обманули

Рязанка стала жертвой телефонных мошенников.

61-летней жительнице Рязани поступил звонок. Собеседник представился сотрудником правоохранительных органов. О подробностях сообщила пресс-служба УМВД по Рязанской области.

«Правоохранитель» уведомил женщину, что по доверенности, выданной от ее имени, некий гражданин пытается оформить кредит. Во избежание мошеннических действий, женщину убедили в необходимости оформления кредита и переводе этих средств с уже накопленными деньгами на так называемый «безопасный» счет.

Потерпевшая выполнила все условия и перевела 640 тысяч рублей. Но, когда не смогла связаться с «сотрудником», поняла, что стала жертвой мошенников. При этом рязанка, уже настоящим полицейским рассказала, что многократно слышала о подобной схеме обмана. Но, видимо, под сильным психологическим давлением поверила звонившему.

Уголовное дело полиция возбудила по ст. 159 УК РФ «Мошенничество».