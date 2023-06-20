Массовое ДТП произошло на Куйбышевском шоссе в Рязани.

Утром во вторник, 20 июня, на Куйбышевском шоссе в Рязани произошла массовая авария. Об этом рассказали в сообществе «ДТП. Аварии. Рязань».

Сообщается, что ДТП с участием нескольких автомобилей произошло на трассе М5 «Урал» между выездом с Новоселковской и АЗС «Роснефть».

Как утверждает очевидец, столкнулись четыре машины. На месте ДТП работает бригада скорой помощи. После происшествия образовалась большая пробка.

Официальная информация уточняется.