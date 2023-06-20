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НовостиОбщество20 июня 2023 7:44

Стало известно, кто в Рязани способен зарабатывать до 150 тысяч рублей

Названы вакансии в Рязани с зарплатой до 150 тысяч рублей
Источник:kp.ru
SuperJob выяснил, кто в Рязани может зарабатывать до 150 тысяч рублей.

SuperJob выяснил, кто в Рязани может зарабатывать до 150 тысяч рублей.

Фото: Иван МАКЕЕВ

Инженеру-конструктору в Рязанской области готовы платить до 150 тысяч рублей, сообщает портал SuperJob. Однако ведущему специалисту необходимо понимать принципы механики и металлоброботки.

Врачу-дерматовенерологу будут платить от 100 тысяч рублей в месяц. Для успешного прохождения собеседования нужны действующий сертификат специалиста и опыт работы от одного года.

На третьей месте оказалась вакансия заместителя директора по техническим вопросам. Как и врача-дерматовенеролога, его зарплата от 100 тысяч рублей.