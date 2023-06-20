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НовостиОбщество20 июня 2023 6:56

Малков попросил правоохранительные органы усилить меры защищенности для предотвращения диверсий

Павел Малков распорядился усилить меры защищенности для предотвращения диверсий
Источник:kp.ru
Малков поручил усилить меры по предотвращению попыток диверсий.

Малков поручил усилить меры по предотвращению попыток диверсий.

Губернатор Рязанской области Павел Малков попросил все ведомства правоохранительных органов «сосредоточить усилия на своевременном выявлении угроз». Просьба прозвучала на внеочередном заседании антитеррористической комиссии региона. Малков особенно акцентировал внимание на «необходимость укрепления защищенности ряда объектов».

«Прошу все ведомства и службы сосредоточить усилия на своевременном выявлении угроз. И очень оперативно на них реагировать. Нужно принять дополнительные меры по предотвращению попыток диверсий, прежде всего, на критически важных и потенциально опасных объектах, проработать вопросы инженерно-технической и физической защиты», – попросил Павел Малков.

Малков отметил, что персонал [ряда объектов] необходимо «подготовить к правильным действиям».

«Подход нужен неформальный, исходя из текущей ситуации», - сказал губернатор.