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НовостиПроисшествия19 июня 2023 18:07

Велосипедист в центре Рязани 19 июня влетел на скорости в «Ладу Гранта»

На Первомайском проспекте велосипедист попал в ДТП
Источник:kp.ru
Велосипедист в центре Рязани 19 июня влетел на скорости в «Ладу Гранта».

Велосипедист в центре Рязани 19 июня влетел на скорости в «Ладу Гранта».

В понедельник, 19 июня, в центре Рязани произошло ДТП с участием велосипедиста. Об этом КП-Рязань сообщил очевидец. Дорожный инцидент случился на Первомайском проспекте у дома №63.

«Примерно в 20:05 «Лада Гранта» выруливала со двора, а в этот момент по тротуару несся велосипедист, и, не успев затормозить, врезался в машину», - рассказывает очевидец. По его словам, молодой человек на велосипеде не увидел машину из-за давно неработающего киоска «Роспечати».

На Первомайском проспекте велосипедист попал в ДТП

На Первомайском проспекте велосипедист попал в ДТП

«Парень сразу извинился перед водителем, спросил, есть ли царапины, повреждения, а потом, пожав друг другу руки, разъехались», - сказал рязанец.