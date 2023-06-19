О чрезвычайной пожарной опасности в Рязанской области предупредило МЧС

Рязанцев предупредили о пожароопасной погоде. Фото: Иван МАКЕЕВ

О чрезвычайной пожарной опасности в Рязанской области предупредило региональное управление МЧС. По данным ведомства, со ссылкой на метеорологов, 20-22 июня в Сасовском и Старожиловском районах сохранится чрезвычайная пожарная опасность (5 класс).

В связи с этим пожарные напоминают, что в засушливую и жаркую погоду трава и лесная подстилка загораются как порох.

«Воздержитесь от посещения лесов, не разводите костры! Отдыхая на водоемах вблизи леса, не бросайте непотушенные спички и окурки, не позволяйте детям играть с огнем», - говорится в сообщении.