О строительстве поликлиники в Дашково-Песочне высказался глава минздрава Пшенников

Министр здравоохранения Рязанской области рассказал о строительстве поликлиники в Дашково-Песочне. Фото: Олег ЗОЛОТО

Микрорайон Дашково-Песочня в Рязани вошла в «критическую зону», где требуется строительство поликлиники. Об этом в интервью «РН» сообщил министр здравоохранения Рязанской области Александр Пшенников. По словам чиновника, население микрорайонам уже приближается к 100 тысячам.

«Район застроился и Дядьково перешли в городской контур. Если и их еще посчитать, то население за 100 тысяч перевалит. Сейчас в микрорайоне две поликлиники – детская и взрослая. Если мы будем про взрослую говорить, то она строилась под 25 тысяч человек. Сейчас там 90. Поликлиника работает в три смены. Я когда в соцсетях читаю, как ругают поликлинику… Господи, врачи в три смены работают! Эти врачи – герои. Они на себе три резерва тащат. Давайте их еще сейчас поругаем, чтобы они все бросили и ушли. Так тоже нельзя. Поэтому в Дашково-Песочне нужна поликлиника», - сказал Пшенников.

В феврале 2022 года депутаты Рязанской городской Думы определились с местом под строительство поликлиники в Дашково-Песочне - участок площадью 1,7 га в районе Сережиной горы и улицы Песоченской. В настоящее время он представляет собой пустырь, рядом с которым разбит сквер в честь рязанских летчиков – героев Великой Отечественной войны (читать подробнее).