Двое друзей из Рязани попали в смертельную аварию на такси по дороге из Крыма

В ужасной аварии погиб рязанец, который из Крыма возвращался домой с другом. Фото: https://gazetapik.ru/

Двое рязанцев попали в жесткую аварию на такси, один из молодых людей погиб. Об этом пишет издание «Пик».

Молодые люди 1998 и 1995 года рождения, взяв такси, возвращались из Крыма домой, в Рязань. Трагедия случилась в ночь на 19 июня на 944-м км трассы М4 «Дон». Когда таксист на Volkswagen Polo подъезжал к Каменску-Шахтинскому, не выдержав безопасный интервал, влетел в попутный грузовик Scania.

По предварительной версии, водитель такси мог уснуть за рулем, ведь ДТП произошло около трех часов ночи.

В результате столкновения пострадали водитель и один пассажир такси. Второй рязанец скончался на месте ДТП.