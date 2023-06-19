Жара, гроза и сильный ветер ожидаются в Рязанской области 20 июня.

Во вторник, 20 июня, в Рязанской области ожидается гроза. Прогнозом погоды делится региональное ГУ МЧС России.

В регионе будет переменная облачность, ночью преимущественно без осадков. Днем пройдет небольшой дождь, в отдельных районах области обещали грозу. Ветер северной четверти подует со скоростью 5-10 метров в секунду, днем при грозе местами порывы ветра достигнут 12-17 м/с.

В ночное время будет прохладно: от +6 до +11 градусов. Днем 20 июня синоптики прогнозируют от +19 до +24 градусов Цельсия.

Кроме того, ведомство предупреждает жителей о высокой пожарной опасности, а местами и чрезвычайной.