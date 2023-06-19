Фура-рефрижератор насмерть сбила под Рязанью велосипедиста

Фура насмерть сбила под Рязанью велосипедиста.

В ночь на 16 июня под Рязанью произошло смертельное ДТП, сообщает УМВД России по Рязанской области.

По предварительным данным, на автодороге Рязань - Спасск-Рязанский 34-летний рязанец за рулем грузового рефрижератора IVECO (АФ-4750) с полуприцепом сбил на скорости 57-летнего велосипедиста.

В результате дорожного происшествия житель села Дубровичи скончался.

Всего за минувшие пятницу и выходные дни на дорогах Рязанской области зарегистрировано 14 дорожно-транспортных происшествий, в результате которых один человек погиб и 20 человек получили травмы.