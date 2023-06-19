Рязанцам выгоднее платить за полив участков по счетчику Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

С мая по август в Рязанской области официально установлен период полива земельных участков. Возросшие расходы воды предполагают и увеличение сумм в квитанции об оплате коммунальных услуг. Начальник управления по сбыту МП «Водоканал города Рязани» Анна Коробкова пояснила, кому и сколько придется платить за потребление водных ресурсов ради будущего урожая.

Плата за полив начисляется двумя способами: по показаниям прибора учета, уста-новленного на полив, и без него. Во втором случае начисления производят по нормативу потребления. При этом учитывают всю площадь земельного участка, кроме площади, которую занимает жилой дом и внесенные в техплан надворные постройки. Имейте ввиду, если постройки не отражены на техплане участка, площадь под ними также будет учтена в качестве потенциально орошаемой.

Поэтому установка счетчика в любом случае окажется более целесообразным решением. Так вы будете оплачивать только реально потребляемые кубометры. Это удобно и в том случае, если какая-то часть земельного участка не требует полива.

Незадачливым дачникам и огородникам, которые не озаботились установкой счетчика, придется платить по тарифу. Норматив пока не менялся с 2013 года и составляет 9 куб. м в месяц за 1 сотку земельного участка - при поливе из централизованного водопровода и 4,5 куб. м. в месяц - за 1 сотку при поливе пу¬тем забора воды из водоразборной колонки.

В денежном эквиваленте получится: 271,80 рубль - за сотку при поливе водопроводной водой и 135,90 рублей - водой из колонки. При этом по счетчику 1 кубометр стоит 30,20 руб. Изменение стоимости ХВС на полив может произойти только в случае отсутствия прибора учета и увеличения при этом норматива потребления, который устанавливает ГУ «РЭК» Рязанской области.

Так что, арифметика проста. Складывайте сотки земли, умножайте на нормативы и тарифы, и убедитесь сами, что установка прибора учета на полив - единственно верное решение.