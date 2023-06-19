Неизвестный рязанец выиграл в лотерею более 3,3 млн рублей

Рязанец выиграл в лотерею более трех миллионов рублей. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Рязанец выиграл в лотерею более трех миллионов рублей. Радостную новость сообщили организаторы игры. Точная сумма выигрыша - 3 329 020 рублей.

Произошло событие 16 июня, но до сих пор за выигрышем не обратился. Известно, что мужчина купил билет на пятьдесят тиражей подряд в мобильном приложении за 2 500 рублей.

По правилам государственной лотереи в игровом поле билета необходимо отметить 12 чисел в диапазоне от 1 до 24. Суперприз выигрывает тот, кто угадает все числа или не угадает ни одного. Рязанец не угадал ни одного числа, поэтому и пополнил ряды лотерейных счастливчиков.