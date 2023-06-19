Без холодной воды 19 июня остались жители на шести улицах Рязани. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В понедельник, 19 июня, в Рязани на нескольких улицах отключили холодную воду, сообщает пресс-служба городской администрации со ссылкой на муниципальный «Водоканал».

19 июня до 16:00 холодной воды не будет по следующим адресам:

- улица 1 Мая, дома с №1 по №77.

19 июня до 17:00 холодной воды не будет по следующим адресам:

- улица Тимуровцев, дом №5 корпус 1, дом №5;

- улица 10-й район, дома с №1 по №65, дома с №2 по №64;

- улица 11-й район, дома с №10 по №118, дома с №13а по №117;

- улица 12-й район, дома с №1 по №129, дома с №2 по №128;

- улица 8-й район, дома с №1 по №187, дома с №2 по №186.