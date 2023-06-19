Какими продуктами вы боитесь отравиться?

Летний сезон радует нас ярким солнцем, теплыми пляжами, пикниками и возможностью провести время с близкими и друзьями. Однако, помимо приятных моментов, лето также является периодом, когда увеличивается риск отравления пищей.

Повышенная температура в летние месяцы благоприятно влияет на процесс размножения патогенных организмов. Следовательно, отравление может быть вызвано разными продуктами – грибами, продукцией животного или растительного происхождения, кондитерскими изделиями и даже водой.

Редакция «КП-Рязань» решила провести опрос и разобраться, какие продукты вызывают беспокойство и неуверенность у наших читателей.

Результаты исследования помогут нам создать информационные материалы, которые будут полезны жителям нашего региона.

Опрос проходит в нашем Телеграм-канале с 19 по 25 июня. Приглашаем каждого из вас принять участие и поделиться своими мыслями и опытом.

Чтобы принять участие в опросе перейдите на страницу голосования в Telegram-канале «Новости Рязани – kp.ru». Но лучше всего – подписаться на канал по ссылке и не только участвовать в опросах и конкурсах, но и быть в курсе всех важных событий и обсуждений. Присоединяйтесь!