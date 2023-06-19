Труп 83-летнего мужчины, которого искали десять дней, обнаружили под Рязанью

Под Рязанью нашли труп 83-летнего мужчины, пропавшего 10 дней назад. Фото: Поисковый отряд «ЛизаАлерт» Рязанской области.

Завершились поиски 83-летнего мужчины, которого искали десять дней. Речь идет о Борисе Лукашове.

Нашли дедушку мертвым недалеко от поселка Учхоз Стенькино Рязанского района.

В настоящее время следователи СК устанавливают точную причину смерти пенсионера, а также все обстоятельства случившегося.

Пожилой человек пропал еще 8 июня. В день исчезновения шел дождь, а сам мужчина нуждался в медицинской помощи.