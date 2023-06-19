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НовостиПроисшествия19 июня 2023 6:20

Труп 83-летнего мужчины, которого искали десять дней, обнаружили под Рязанью

18 июня под Рязанью местные жители нашли тело пропавшего 83-летнего мужчины
Источник:kp.ru
Под Рязанью нашли труп 83-летнего мужчины, пропавшего 10 дней назад. Фото: Поисковый отряд «ЛизаАлерт» Рязанской области.

Под Рязанью нашли труп 83-летнего мужчины, пропавшего 10 дней назад. Фото: Поисковый отряд «ЛизаАлерт» Рязанской области.

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