Рязанского хакера подозревают в хищении данных банковских карт у иностранцев Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Рязанского хакера подозревают в хищении данных банковских карт у иностранцев. Об этом сообщает ТГ-канал Don Mash.

По данным следователей, подозреваемый рязанец и еще пятеро хакеров познакомились в онлайн-игре. Компания начала промышлять воровством данных карт для оплаты в интернете и без хозяина. Отмечается, что пользовались спросом американские, немецкие, канадские, французские счета. Следователи выяснили, что информация с карт хранилась на петербургских и заграничных серверах. Хакеры планировали продавать материал, но их планы нарушил рязанский компаньон. Следователи отмечают, что рязанец сам передал часть базы покупателю, который оказался полицейским.

По данным источника, рязанец находится под домашним арестом, а остальных подельников задержали.