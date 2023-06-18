Рязанская делегация завершила работу на ПМЭФ-2023. Фото: ТГ-канал Павла Малкова.

В субботу, 17 июня, делегация из Рязани завершила работу на XXVI Петербургском международном экономическом форуме. Об этом сообщил губернатор Рязанской области Павел Малков в своем ТГ-канале.

В дни форму рязанцы сумели заключить более 50 соглашений, в основном это новые инвестпроекты в регионе. По словам Павла Малкова, всего в экономику региона поступит около 70 млрд рублей вложений инвесторов.

- Инвестиции пойдут в создание новых предприятий в промышленности и сельском хозяйстве. Запланированы инфраструктурные проекты, а также проекты в сфере цифровизации и туризма, - отметил он.