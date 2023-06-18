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НовостиОбщество18 июня 2023 8:30

Рязанский губернатор Малков поздравил медиков с профессиональным праздником

Он пожелал медработникам здоровья, тепла и благополучия
Источник:kp.ru
Рязанский губернатор Малков поздравил медиков с профессиональным праздником. Фото: ТГ-канал Павла Малкова

Рязанский губернатор Малков поздравил медиков с профессиональным праздником. Фото: ТГ-канал Павла Малкова

В воскресенье, 18 июня, в День медицинского работника губернатор Рязанской области Павел Малков поздравил сотрудников этой сферы с профессиональным праздником.

Глава региона поблагодарил медработников «за сострадание, профессионализм и самоотверженный труд». И пожелал им здоровья, тепла и благополучия.

- Дорогие врачи, медсестры, фельдшеры и все, кто связал свою жизнь с медициной! Каждый день вы спасаете жизни и сохраняете здоровье пациентов. Работаете по всей стране, в том числе в родной Рязанской области, отправляетесь в зону СВО. Дав однажды клятву помогать людям, вы следуете ей до конца, - написал глава региона на своей странице в ТГ-канале.