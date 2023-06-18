Рязанский губернатор Малков поздравил медиков с профессиональным праздником. Фото: ТГ-канал Павла Малкова

В воскресенье, 18 июня, в День медицинского работника губернатор Рязанской области Павел Малков поздравил сотрудников этой сферы с профессиональным праздником.

Глава региона поблагодарил медработников «за сострадание, профессионализм и самоотверженный труд». И пожелал им здоровья, тепла и благополучия.

- Дорогие врачи, медсестры, фельдшеры и все, кто связал свою жизнь с медициной! Каждый день вы спасаете жизни и сохраняете здоровье пациентов. Работаете по всей стране, в том числе в родной Рязанской области, отправляетесь в зону СВО. Дав однажды клятву помогать людям, вы следуете ей до конца, - написал глава региона на своей странице в ТГ-канале.