В маршрутке №71 пассажир-эксгибиционист показывал рязанкам половой орган

В маршрутке №71 пассажир в очках показывал рязанкам половой орган.

Жителей Рязани предупредили о молодом человеке, который показывает в маршрутке свои гениталии. Об этом 17 июня рассказали очевидцы в группе Rzn life l Рязань l Рзн лайф в соцсети ВКонтакте.

Сообщается, что извращенец ездит на маршрутке №71. Как сообщил очевидец, мужчина садится в конце салона и выставляет «свои достоинства» напоказ. Озвучены приметы мужчины: невысокий, в черных очках и наушниках, с рюкзаком.

- Возможно что-то делает! Будьте аккуратнее, - говорится в посте.