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НовостиОбщество17 июня 2023 15:17

«Я ничего никому сдавать не буду!» С родителей скопинских школьников собирают деньги на мусорные баки

Родителей школьников попросили «скинуться» на мусорные баки в Скопинском районе
Источник:kp.ru
В Скопинском районе с родителей школьников собирают деньги на мусорные контейнеры.

В Скопинском районе с родителей школьников собирают деньги на мусорные контейнеры.

В Скопинском районе Рязанской области с родителей школьников собирают деньги на мусорные контейнеры. Соответствующий пост появился на странице «Новости Рязани ВКонтакте» в соцсети ВКонтакте.

Сообщается, что просьбы были озвучены в родительских чатах местной школы. Якобы администрация Побединского городского поселения просит родителей помочь в приобретении мусорных контейнеров.

- А почему мы должны сдавать деньги? Пусть администрация сама их закупает. Я ничего никому сдавать не буду! - ответила на просьбу в чате один из родителей школьника.

- В этом случае родителям стоит написать коллективную жалобу в областную прокуратуру, на неправомерные сборы денег с населения, - посоветовали в комментариях.