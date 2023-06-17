Ласковое и Уржинское озёра под Рязанью ждут вердикта санитарных служб. Фото: Елена ЦЫГАНКОВА

В 2023 году Ласковское и Уржинское озёра в Рязанском районе Рязанской области откроют для массового отдыха только после разрешения санитарно-эпидемиологических служб. Об этом пишут Рязанские новости, ссылаясь на местную администрацию.

Необходимая подготовка водоемов к открытию уже проведена: сделаны анализы воды и песка, обследовано дно, обработаны территории пляжей от клещей. Однако в результате проведенных анализов в воде обнаружили небольшое превышение по показателю химического поглощения кислорода. Администрация заявила, что купаться в этой воде можно.