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НовостиАвто17 июня 2023 11:56

17 июня из-за ремонта ограничили движение транспорта по улице Тимуровцев

О точном времени окончания работ пока не известно
Источник:kp.ru
17 июня ограничили движение транспорта по улице Тимуровцев в Рязани. Фото: администрация Рязани.

17 июня ограничили движение транспорта по улице Тимуровцев в Рязани. Фото: администрация Рязани.

В субботу, 17 июня, по улице Тимуровцев в Рязани ограничили движение транспорта. Об этом сообщила пресс-служба администрации города.

Ограничение вблизи дома №5 связано с проведением ремонта на сетях водоснабжения. Проезд закрыт с 14:00 до окончания работ. Уточняется, что объезд предусмотрен по улице Советской Армии.

На время ремонта установили предписывающие и предупреждающие дорожные знаки.

Мэрия просит рязанских водителей заранее планировать свой маршрут.