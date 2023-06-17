17 июня из-за ремонта ограничили движение транспорта по улице Тимуровцев

17 июня ограничили движение транспорта по улице Тимуровцев в Рязани. Фото: администрация Рязани.

В субботу, 17 июня, по улице Тимуровцев в Рязани ограничили движение транспорта. Об этом сообщила пресс-служба администрации города.

Ограничение вблизи дома №5 связано с проведением ремонта на сетях водоснабжения. Проезд закрыт с 14:00 до окончания работ. Уточняется, что объезд предусмотрен по улице Советской Армии.

На время ремонта установили предписывающие и предупреждающие дорожные знаки.

Мэрия просит рязанских водителей заранее планировать свой маршрут.