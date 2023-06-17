Рязанский губернатор подписал соглашение о развитии производства лекарственных препаратов.

15 июня на ПМЭФ-2023 рязанский губернатор Павел Малков провел рабочую встречу с директором Фонда развития промышленности Романом Петруцей. Об этом сообщил сайт правительства Рязанской области.

На встрече с руководством федерального Фонда обсуждались вопросы сотрудничества в части поддержки промышленных предприятий региона, реализовывающие важные инвестиционные проекты. В частности, речь шла о фармацевтических предприятиях и реализации специального инвестиционного контракта на ООО «Скопинфарм», в рамках которого создается производство шести готовых лекарственных препаратов, а также средств диагностики для выявления и лечения онкологических заболеваний. Прорабатываются возможности получения средств поддержки: предоставления кредитования на льготных условиях для завершения строительства завода и ввода его в эксплуатацию. Звучал также вопрос взаимодействия Фонда развития промышленности, Рязанской области и компании «Фармимэкс», строящая в области инновационный завод по производству субстанций и препаратов плазмы крови.

На встрече заключили соглашение между региональным правительством и ООО «Скопинфарм». Так, продолжится совместная работа по развитию производства лекарственных препаратов в регионе и созданию инфраструктуры, а также по развитию медицинского кластера в целом.