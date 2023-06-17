В Рязани прошло заседание по вопросам военной службы по контракту. Фото: правительство Рязанской области.

В Рязани прошло заседание круглого стола с участием представителей ветеранских организаций региона, посвященного вопросам военной службы по контракту в современных условиях. Об этом сообщило правительство Рязанской области.

В ходе заседания обсудили вопросы военно-патриотического воспитания молодежи, работы по повышению престижа профессии военнослужащего, а также особенности и преимущества контрактной службы в армии.

По словам председателя Рязанского городского совета ветеранов, участника боевых действий в Афганистане и на Северном Кавказе Валерия Конопацкого, сегодня военная служба по контракту является сложным, однако благородным делом.

- Люди должны быть подготовлены, мотивированы для прохождения контрактной службы, потому что это значимый труд, - рассказал Конопацкий, отметив важность и материальной поддержки контрактников.