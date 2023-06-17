Труп 52-летнего мужчины найден в Турлатове Рязанской области

В Турлатове нашли полуразложившийся труп мужчины.

В пятницу, 16 июня, в Рязанской области нашли труп 52-летнего мужчины. Об этом рассказали в региональном СУ СК России.

Трагедия случилась в деревне Турлатово Рязанского района. Уточняется, что в одном из домов найдено тело мужчины с гнилостными изменениями.

- По факту обнаружения мужчины 1971 года рождения проводится доследственная проверка, - сообщил КП-Рязань старший следователь Рязанского МСО СУ СКР по Рязанской области Даниил Линев.

На данный момент устанавливается причина смерти, а также назначена судебно-медицинская экспертиза.